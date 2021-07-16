КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний

Конституційний суд визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Джерело: керівниця управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Українській правді»
Пряма мова: «Суд ухвалив рішення. Визнав закон конституційним».
Деталі: Повний текст рішення і більше інформації у КС пообіцяли надати 15 липня.
На винесення рішення за цим поданням у КС пішов рік.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Конституційного суду про конституційність закону про фукнціонування української.
https://www.youtube.com/watch?v=C33EcCOoGWU