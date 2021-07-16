 

 
 
  »

КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний

Конституційний суд визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Джерело: керівниця управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Українській правді»

Пряма мова: «Суд ухвалив рішення. Визнав закон конституційним».

Деталі: Повний текст рішення і більше інформації у КС пообіцяли надати 15 липня.

Велика палата Конституційного суду України з 10-ї ранку розглядала справу за конституційним поданням Вадима Новинського та 50 його однодумців щодо відповідності Конституції України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

На винесення рішення за цим поданням у КС пішов рік.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Конституційного суду про конституційність закону про фукнціонування української.

16 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
????????...

1 comment to КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  