Warner Bros. отказалась от сиквела «Секреты Лос-Анджелеса» с афроамериканцем » КС: Закон про функціонування української мови як державної конституційний Конституційний суд визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Джерело: керівниця управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк у коментарі «Українській правді» Пряма мова: «Суд ухвалив рішення. Визнав закон конституційним». Деталі: Повний текст рішення і більше інформації у КС пообіцяли надати 15 липня. Велика палата Конституційного суду України з 10-ї ранку розглядала справу за конституційним поданням Вадима Новинського та 50 його однодумців щодо відповідності Конституції України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Велика палата Конституційного суду України з 10-ї ранку розглядала справу за конституційним поданням Вадима Новинського та 50 його однодумців щодо відповідності Конституції України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». На винесення рішення за цим поданням у КС пішов рік. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав рішення Конституційного суду про конституційність закону про фукнціонування української.