Кіпр заявляє про відкриття попереджувального вогню турецькою береговою охороною по катеру морської поліції

На Кіпрі назвали попереджувальний вогонь турків провокацією та заявили, що ті під прикриттям власної берегової охорони перекидають мігрантів на грецьку частину острова
Про це пише CyprusMail.
Турецька берегова охорона обстріляла катер морської поліції грецького Кіпру в морі біля Като-Піргос ранком четверга.
Інцидент стався близько 3.30 ранку під час чергового патрулювання морською поліцією для перевірки нелегальних іммігрантів, що прибули з Туреччини.
За даними поліції, невеликий човен із трьох членів помітив судно берегової охорони Туреччини приблизно за 11 морських миль від порту Като-Піргос.
Патрульний човен греків-кіпріотів почав прямувати до рибальського селища, але турецька берегова охорона почала переслідувати його і здійснила чотири попереджувальні постріли.
Міністерству закордонних справ повідомлено про подію, сказали вполіції Кіпру.
Після інциденту президент ради громади Като-Піргос Нікос Клеантус повторив свої давні прохання про посилення патрулювання та перевірок як на морі, так і на суші.
Він сказав, що «незрозуміло», чому портові та морські управління району маютьі лише один невеликий патрульний човен.
За словами Клеантуса, «серйозна провокація турецької берегової охорони є частиною захисту, яку надають торговцям нелегальними іммігрантами, які останнім часом дуже часто виходять у район Като-Піргос».
Leave a Reply