Из-за наводнения эвакуируют 15 тыс. человек в Нидерландах

В связи с угрозой наводнения на юго-востоке Нидерландов около 15 тыс. граждан эвакуируют. Как сообщает портал NL Times, людей вывозят из двух южных районов города Маастрихт в провинции Лимбург.

В упомянутых районах ожидается высокий уровень воды — от 80 сантиметров до пяти метров, уточнили в службе безопасности региона Южный Лимбург. Эвакуации также подлежат дома, которые расположены рядом с притоками реки Маас.

Ранее мощное наводнение обрушилось на центральную и западную часть Германии. По последним данным, погибли 58 человек, еще несколько десятков числятся пропавшими без вести. СМИ сообщали также о 9 жертвах в Бельгии, которая тоже оказалась во власти стихии.