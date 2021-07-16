Guardian: Власти РФ разработали тайную операцию для поддержки Трампа и «дестабилизации» США

Власти России причастны к засекреченной операции с целью поддержки Дональда Трампа на выборах президента США 2016 года, пишет The Guardian.

По информации газеты, в результате утечки документов стало известно, что в январе 2016 года президенту Владимиру Путину представили доклад о возможных последствиях американских выборов. В нем было сказано, что победа Трампа «способна принести пользу Москве», поскольку он «психически неуравновешенный человек» и создаст в Штатах нестабильную ситуацию, а у Кремля «есть на него компромат».

Правительство РФ якобы договорилось использовать в интересах «слабые места» США, включая противоречия между демократами и республиканцами, а также задействовать СМИ и другие медиа для «влияния на массовое сознание» американцев.

Кроме того, пишет издание, Путин решил создать секретную комиссию с главой ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Михаилом Фрадковым и министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, Минобороны должно было собирать информацию и готовиться ко взлому «чувствительных» американских киберцелей.