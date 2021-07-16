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Глава ВОЗ не стал отрицать связь между пандемией и утечкой вируса из китайской лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от теории, согласно которой могла произойти утечка коронавируса из лаборатории в Ухане. Его цитирует Associated Press.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти», — отметил Гебрейесус, добавив, что «это обычное дело».

Тем самым он фактически поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором содержится заключение о том, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной». Более того, Гебрейесус также признал, что международная группа экспертов, которая в этом году посетила Китай, чтобы расследовать источники COVID-19, столкнулась с проблемами при получении доступа к первичным данным о распространении вируса. Глава ВОЗ добавил, что все еще нет прямой информации о том, какой была ситуация в лаборатории в Ухане до и в самом начале пандемии. Если бы эти данные появились, тогда, возможно, удалось бы исключить связь с лабораторией, подчеркнул глава ВОЗ.

16 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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