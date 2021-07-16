Где отдохнуть в Одессе

Бизнес-отелям свойственна яркая отличительная особенность — особая категория клиентов. Каждый такой отель стремится привлекать именно клиентов из делового мира. По этой причине большая часть бизнес-отелей находится в благоприятном месте, в частности, в центральной части города либо очень близко от центральной города. Для бизнес-отеля крайне важны удобная транспортная связь с вокзалом, аэропортом, автовокзалом, зданиями выставок и деловыми районами города, в котором он находится.

Также к важнейшим для предпринимателей факторам относятся возможность арендовать в таком отеле совещательный зал. Множество компаний отдаёт предпочтение выбору бизнес-отелей как мест проживания своего персонала и как мест, где проводятся мероприятия корпоративного плана.

Постояльцами бизнес-отелей обычные туристы бывают редко. Ведь место, где находится такой отель, интерьер номеров и расценки слишком расходятся к предпочтениями путешественников, стремящихся прежде всего отдыхать, а не работать.

Бизнесмены нередко живут по ненормированному графику, поэтому для них важен качественный приятный отдых. Отделка и оснащение номеров бизнес-отелей отвечают высочайшим стандартам. Там всегда царят чистота и уют. Сегодня нетрудно найти отель в Одессе со спальным местом, оборудованным ортопедическим матрасом, ваннами в номерах и предоставлением элитной гигиенической косметики.

Наш отель Gagarinn предлагает следующие преимущества:

Возможность совмещения работы с отдыхом.

Наличие 9-и конференц-залов с современными стандартами оснащения.

Расположение в 5-и мин. ходьбы от моря.

Наличие ТЦ всего в 1 мин. ходьбы.

Наличие своего ресторана, где есть лобби-бар.

Наличие развлекательных центров для детей в 5 мин. ходьбы.

Расположение в туристическом районе Аркадия.

При проведении делового мероприятия в нашем отеле мы сможем дополнительно организовать для Вас:

Кофе-брейк.

Банкет, фуршет.

Экскурсии и многие иные мероприятия.

Если Вам нужен отель в Одессе, где есть конференц-залы, мы предоставим Вам нечто большее, нежели зал для переговоров. Благодаря качественному сервису и индивидуальному подходу со стороны нашей команды Вы сможете достичь успех в любом мероприятии. Красивые пейзажи и шум моря помогают расслабляться и проводить официальные встречи в условиях максимального комфорта.

Отельный интерьер был создан именно для конференц-сервиса. 9 разных залов, вся современная аппаратура, своя кухня, комфортные номера и удобное размещение дают нам возможность организации конференций, тренингов, семинаров по йоге и другим духовным практикам, а также корпоративных мероприятий.

В любом конференц-зале имеется отличное техническое оснащение. Вы можете убедиться в этом сами на https://conference.gagarinn.com. В результате для своего делового мероприятия Вы получите аудио- и видеотехнику и, конечно, высокоскоростной интернет. Благодаря индивидуальным кондиционным системам станет возможным поддержание внутри помещения оптимального микроклимата с обеспечением комфортных условий для всех, кто участвует в конференции.