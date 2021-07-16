Число погибших в наводнении в Германии превысило 100 человек

Число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 100

Число погибших в результате наводнения на западе Германии выросло до 100 и, вероятно, продолжит расти. Об этом пишет Tagesschau.

Сообщается, что основная часть погибших — это жители федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и федеральной земли Рейнланд-Пфальц.

Спасательные службы пока не могут добраться до некоторых населенных пунктов, которые были сильно повреждены наводнением. В том числе из-за этого пропавшими числятся более 1,3 тысячи людей. СМИ называют произошедшее «потопом века»: такого сильного и настолько смертельного наводнения действительно не случалось в Германии многие десятилетия.

Власти задействовали дополнительные силы военных для борьбы с последствиями катастрофы: известно, что за последние сутки в работу включились более 850 военнослужащих. Причиной наводнения стали рекордно сильные дожди, из-за которых реки вышли из берегов. Стихийное бедствие также затронуло соседние Бельгию и Нидерланды.