Байден назвал коммунизм «несостоятельной системой»

Президент Джо Байден назвал Кубу «несостоявшимся государством», которое «ущемляет» своих граждан.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме с канцлером Германии Ангелой Меркель, Байден также назвал коммунизм как «несостоятельной системой», добавив, что социализм не является «очень полезной заменой».

Байден сказал, что Соединенные Штаты рассматривают множество возможностей для оказания помощи кубинским гражданам, пытаясь подобрать меры, которыми не сможет воспользоваться в своих интересах кубинское правительство.

Президент сказал, что США рассмотрят возможность отправки вакцины на остров, чтобы помочь Кубе в борьбе с ростом заболеваемости Covid-19, но только в том случае, если будет задействован сторонний дистрибьютор, например, международная организация в сфере здравоохранения.

Байден сказал, что не будет сейчас отправлять денежные переводы в страну, поскольку «весьма вероятно, что режим конфискует деньги или значительную их часть».

В последние дни на Кубе бушуют массовые протесты, которые администрация Байдена сначала связывала с эпидемиологическим кризисом, а в последнее время – с недовольством в адрес авторитарного политического руководства Кубы.