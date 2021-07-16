Число погибших в наводнении в Германии превысило 100 человек Байден назвал коммунизм «несостоятельной системой» » 76 лет назад на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв 76 лет назад на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв. В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня. 12 июля началась сборка ураново-плутониевого атомного заряда, мощность которого составляла 20-22 килотонн. Через два дня почти готовое ядерное устройство (без детонаторов) подняли на вершину башни. В ночь на 15 июля на нем установили детонаторы А 16 июля в 05:29:45 установка была подорвана Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км