 

 
«  
  »

76 лет назад на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв

76 лет назад на полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв. В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня. 12 июля началась сборка ураново-плутониевого атомного заряда, мощность которого составляла 20-22 килотонн. Через два дня почти готовое ядерное устройство (без детонаторов) подняли на вершину башни. В ночь на 15 июля на нем установили детонаторы

А 16 июля в 05:29:45 установка была подорвана

Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км

1945,атомная бомба,ЕБУХ!
16 июля, 2021 | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  