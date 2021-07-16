60 человек погибли и более тысячи пропали без вести в результате наводнения в Германии

60 человек стали жертвами наводнений на западе Германии, сообщили власти страны. Около 1,3 тысячи человек считаются пропавшими без вести.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщило об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло минимум 30. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

По данным BBC, еще девять человек стали жертвами наводнения в Бельгии. Среди погибших – 15-летний подросток.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти, около 1,3 тысячи человек в районе Арвайлер на западе Германии считаются пропавшими без вести, в пунктах временного размещения находятся более 3,5 тысячи человек. В этом районе не работает мобильная связь, поэтому власти продолжают надеяться, что пропавшие без вести просто не могут проинформировать о своем местонахождении.

В районе Айфель местные власти опасаются новых масштабных наводнений, поскольку вода начала переливаться через дамбу на реке Рур. Деревни в районе плотины уже эвакуированы, но теперь предупреждение распространено и на города, находящиеся вдоль реки. Энергетическая компания предупредила, что может отключить электроэнергию в качестве предосторожности.

По данным энергокомпании Eon, на данный момент около 165 тысяч человек в Западной Германии остаются без электричества из-за наводнений.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая находится с визитом в США, назвала наводнение «катастрофой» и заявила, что скорбит по погибшим.

Синоптики прогнозируют, что дожди в ближайшие дни продолжатся.