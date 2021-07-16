50-летняя телеведущая снялась в боди на велосипеде и подверглась критике

Британская телеведущая Аманда Холден снялась в рекламной кампании бренда JD Williams в откровенных образах и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

На одном из фото 50-летняя знаменитость запечатлена на велосипеде в белом боди с длинными рукавами и туфлях на каблуках такого же цвета. Ее образ дополнили серьги-кольца и солнцезащитные очки. На другом снимке Холден позирует в сером блестящем комбинезоне с декольте и серебристым клатчем в руке.

Читатели издания сочли внешний вид телеведущей нелепым и принялись писать об этом в комментариях. «На этих каблуках и велосипеде она далеко не уедет!», «Совершенно нелепая и бездарная пожилая женщина. Теперь ее фотошопят. Ботокс и другие операции не работают для людей старше 50, таких как Холден», «Не раздевайся, пожалуйста», «Это реклама фотошопа?», «Ее тщеславие не знает границ», — писали они.