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16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

Канны-2021: 16-летняя дочь Джулии Робертс дебютировала на красной дорожке

16-летняя дочь Джулии Робертс и Дэниела Модера Хэзел вышла в свет и дебютировала на красной ковровой дорожке. Она приехала на Каннский кинофестиваль, чтобы поддержать отца на премьере фильма «День флага», оператором которого он является.

Хэзел и Дэниел Модер 

Дэниел и Хэзел Модер

Для своего первого громкого выхода в свет она выбрала кружевное длинное бледно-желтое платье и черные туфли в стиле «Мэри Джейн».

Помимо Хэзел, у супругов, которые поженились 19 лет назад, есть еще двое детей: 16-летний Финнеас — близнец Хэзел и 14-летний Генри. Большую часть своей жизни дети Джулии и Дэниела были в тени, поэтому появление Хэзел на публике привлекло немало общественного внимания.

После рождения Хэзел и Финнеаса пара переехала в Нью-Мексико, чтобы растить детей вдали от голливудского внимания. Пойдут ли звездные отпрыски по стопам своих родителей и свяжут ли жизнь с киноиндустрией, неизвестно. Однако Хэзел на этом поприще себя уже попробовала — в 2016 году она сыграла небольшую роль в фильме «Несносные леди», где также снялась и ее знаменитая мама.

Дэниел и Хэзел Модер
16 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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