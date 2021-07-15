Замечательные французские комедии, с которыми не соскучишься — что посмотреть

Вечер после долгой рабочей недели — это самое время для легких комедий с острым юмором, которые сразу западают в душу и поднимают настроение. Кто с этим справится лучше французов?

Предлагаем вам насладиться подборкой фильмов, которые покоряют своим добрым юмором и искренностью. Если вы еще не встречали их, то вам повезло, и вы можете впервые насладиться этими прекрасными французскими комедиями. А позже, убеждены, вы захотите пересмотреть эти ленты еще не раз!

1. Имя, 2012

Рейтинг на IMDb: 7.3

В ролях: Патрик Брюэль, Валери Бенгиги, Шарль Берлинг, Гийом де Тонкедек, Джудит Эль Зейн

Успешный риэлтор и его жена вот-вот станут родителями. За ужином с лучшими друзьями супруги с радостью раскрывают имя будущего ребенка. Однако как только гости слышат, как они планируют назвать свое чадо, теплый вечер в кругу родных превращается в настоящую катастрофу. Имя ребенка вызывает жаркие дискуссии, в ходе которых всплывает немало неприятных фактов прошлого.

2. Афера доктора Нока, 2017 г.

Рейтинг на IMDb: 6,1

В ролях: Омар Си, Алекс Лутс, Ана Жирардо, Сабин Азема, Паскаль Элбе

События просиходят в 50-х годах прошлого века. Доктор Нок – бывший бандит, который прибыл в маленькую деревню Сен-Морис и притворился врачом, чтобы заработать целое состояние. Он заставил каждого жителя поверить, что у него есть воображаемый симптом, который нужно немедленно лечить, конечно, у него. Еще немного – и он достигнет своих целей, но неожиданно на горизонте появляется старый знакомый, который разрушает все планы афериста.

3. Бобро поржаловать, 2008

Рейтинг на IMDb: 7,1

В ролях: Кад Мерад, Дэни Бун, Зое Феликс, Лоренцо Осилья-Форе, Анне Маривин

Филипп – обычный госслужащий, который более всего хочет, чтобы его перевели работать на теплый юг. И мужчины все же переводят, правда, на север Франции, в маленький провинциальный городок Берг. Филипп сразу предвзято относится к этому холодному и негостеприимному месту. Он намерен вернуться, тем более, что в родном городе его ждут жена и ребенок. Смогут ли жители Берге изменить мнение Филиппа о них и выдержат его отношения с женой такую разлуку?

4. Безумная свадьба, 2012

Рейтинг на IMDb: 7,0

В ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лобби, Эри Абиттан, Миди Садун, Фредерик Что

Французская семья Верней – добропорядочные католики, которые каждое воскресенье ходят в церковь и хотят лучшего для своих 4 дочерей. Девушкам самое время выходить замуж, однако их избранники шокировали родителей: одна вышла замуж за еврея, другая – за араба, третья – за китайца. И вот настал черед последней дочери. Однако и она неприятно поразила родителей, познакомив их… с афроамериканцем. Ее свадьба рискует превратиться в настоящий взрывной коктейль из людей с разными ценностями и вероисповеданием.

5. Ужин с придурком, 1998

Рейтинг на IMDb: 7,7

В ролях: Тьерри Лермитт, Жак Вилле, Фрэнсис Хастер, Даниэль Прево, Александра Вандернотт

И куда же без этой знаменитой французской комедии. Состоятельный издатель Пьер Брошан раз в неделю собирается со своими друзьями: каждый приглашает друга «придурка», и они весь вечер над ним смеются, пока бедолага ничего не подозревает. На этот раз выбор Пьера пал на Франсуа, с которым он познакомился случайно. Однако все идет не по плану, и неожиданно этот простоватый человек за одну ночь полностью переворачивает жизнь издателя с ног на голову. Действия на протяжении всего фильма происходят в одной комнате – это очень камерная и уютная комедия.