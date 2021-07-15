ВМС Израиля купили 4 катера Shaldag V-IN израильского производства — впервые за 15 лет

Управление закупок (МАНhАР – «Минhаль hа-Рехеш») в составе МО подписало договор с компанией «Израильские судоверфи» («Маспенот Исраэль») на покупку 4 сторожевых катеров «Шальдаг 5» на сумму 100 млн шекелей. Катера будут варианта Shaldag V-IN, т.е. Shaldag V, Israel Navy. Подчёркивается, что это первая закупка МО у «Израильские судоверфи» после 15-летнего перерыва.

Министр обороны Бени Ганц: «Я поздравляю с подписанием договора, имеющем как оборонное, так и социальное значение. Катера ‘Шальдаг’ позволят ВМС расширить свои оперативные возможности, которые постоянно развиваются на оперативном пространстве, как мы видели в операции ‘Страж Стен’. Всё это при выполнении задачи охраны морских границ Израиля. Вместе с этим покупка катеров израильского производства усиливают израильский военпром. Система безопасности продолжит поддерживать все национальные усилия Государства Израиль, поощрять развитие, и закупать средства для поддержания безопасности – в воздухе, на земле и на море».

Заместитель гендиректора МО и глава МАНhАР Ави Дадон: «Подписание договора с ‘Израильские Судоверфи’ – это заявка о намерениях МО. Несмотря на бюджетные ограничения, после 15 лет, мы возвращаемся строить военные корабли на ‘Израильские Судоверфи’. Я приветствую партнерство, которое укрепит безопасность, промышленность и занятость на севере страны».

Глава «Израильские Судоверфи» Сами Кацав: «Мы рады продолжить многолетнее сотрудничество с МО и ВМС, а также заказу на 4 новых катера ‘Шальдаг’ у ‘Израильские судоверфи’. Текущая сделка показывает вклад ‘Израильских судоверфей’ в национальную безопасность, и мы гордимся тем, что можем служить ВМС и МО Государства Израиль. Этот важный заказ является знаком одобрения качества и профессионализма компании как поставщика современных судов правительствам и силам безопасности по всему миру и будет способствовать экспорту оборонной продукции из Государства Израиль».

«Шальдаг» – это семейство катеров производства «Израильские Судоверфи», выпускающихся с 1990 г. «Шальдаг-1» был прототипом водоизмещением в 50 тонн. Далее строились более крупные «Шальдаг-2/3/4» водоизмещением от 58 до 70 тонн. В т.ч. 5 «Шальдаг-3» (70 тонн) для ВМС Израиля, были заказаны в 2004 г. «Шальдаг-5» – самые крупные катера семейства (95 тонн), ранее поставлялись Азербайджану (6 катеров) и Филиппинам (9 заказаны в мае 2021 г., в т.ч. 4 будут построены на Филиппинах).