В США начала резко расти добыча нефти

Американская сланцевая промышленность, потерявшая 15% добычи после беспрецедентного обвала цен в прошлом году, начинает поднимать голову.Производство нефти в США снова устойчиво растет впервые с начала нефтяного кризиса и по итогам минувшей недели вышло на максимумы за последний год.

Как сообщило в среду Управление энергетической информации, на 9 июля нефтяники в Штатах качали ежедневно 11,4 млн баррелей.

За неделю добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, а за месяц — на 500 тысяч. В результате США добавили на рынок больше нефти, чем все страны ОПЕК+ вместе взятые (440 тысяч баррелей по квотам).

Весной прошлого года Штаты потеряли каждый седьмой баррелей собственной добычи и 75% действовавших буровых установок, когда крушение нефтяных цен оборвало сланцевый бум, сделавший страну крупнейшим производителем нефти на планете.

И хотя формально США не присоединились к сделке ОПЕК+, де-факто их «помощь» оказалось сопоставимой с объемами, которые убрали Россия и Саудовская Аравия — 2 млн баррелей в день.

Причем когда страны ОПЕК+ начали наращивать поставки, добыча в США стагнировала. Объемы колебались чуть ниже 11 млн баррелей в день, несмотря на рекордные с 2018 года цены в 70 долларов за бочку и выше.

Головной болью для сланцевых компаний стало неудачное хеджирование, отмечают аналитики IHS Markit: опасаясь нового падения цен, нефтяники «продали» будущие поставки по форвардным соглашениям с фиксированной ценой.

Примерно треть добычи захеджирована по 55 долларов за баррель, что уже принесло американским нефтяникам 7,5 млрд долларов убытков. Если цены останутся около 75 долларов, эта сумма увеличится до 12 млрд к концу года, оценивает Markit. «ОПЕК получила подарок в виде возможности поднять цены и не опасаться конкурентов из США. Сланцевые добытчики вынуждены продавать свою нефть дешево», — говорит аналитик Enverus Билл Фаррен-Прайс.

Но по мере закрытия хеджевых контрактов сланец будет просыпаться. Минэнерго США прогнозирует, что к концу следующего года добыча в стране вырастет на 700 тысяч баррелей в сутки, до 12,2 млн баррелей в день.

Аналитики Platts ждут роста добычи на 360 тысяч баррелей в сутки в этом году и еще 940 тысяч — в следующем. Впрочем, процесс будет медленным: сейчас США повышают добычу за счет уже старых, уже пробуренных и готовых скважин, тогда как новая буровая активности почти вдвое ниже докризисной. На конец минувшей недели в стране работали 378 буровых установок против 700 в начале 2020 года.

Кризис заставил сланец задуматься о «финансовой дисциплине»: мелкие игроки перешли под контроль мейджров, которые хотят видеть финансовую отдачу и положительный денежный поток, говорит экономист BP Спенсер Дейл.

В результате средства уходят акционерам, а не в инвестиции и бурение. «Насколько эта финансовая дисциплина повлияет на будущее сланцевой отрасли, остается большим вопросом», — отмечает Дейл.