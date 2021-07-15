В Германии объявили режим ЧС из-за угрозы затопления

В связи с угрозой дальнейшего затопления в округе Рейн-Эрфт на западе Германии объявлена чрезвычайная ситуация.

Как следует из сообщения местного кризисного штаба в соцсети Facebook, нельзя исключать наводнение вдоль реки Эрфт, которое уже оказывает огромное влияние на городские районы Эрфтштадта и может повлиять на районы Керпен, Бергхайм и Бедбург.

Жителей двух районов в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия эвакуируют на фоне непогоды из-за угроза прорыва дамбы. Для эвакуации используются грузовые автомобили бундесвера, задействованы пожарные, полиция и спасательные службы.

Число жертв наводнений, вызванных дождями на западе Германии, на данный момент достигло 42 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.