В Биньямине захвачены десятки террористов ХАМАСа

Дерзкая операция с участием сил ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции завершилась задержанием десятков боевиков
После обширных разведывательных и оперативных усилий войска ЦАХАЛа совместно с ШАБАКом и пограничной полицией задержали террористов в палестинской деревне Турмус-Айя к северу от Рамаллы. Террористы входили в студенческую ячейку ХАМАСа в Бирзейтском университете.
Некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической деятельности, включая переводы денег, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАСа в Иудее и Самарии.
Все задержанные переданы силам безопасности для дальнейших допросов.
Операция стала возможной благодаря разведывательно-оперативной подготовке и межорганизационной деятельности сил безопасности в регионе.
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