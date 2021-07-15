В Биньямине захвачены десятки террористов ХАМАСа

После обширных разведывательных и оперативных усилий войска ЦАХАЛа совместно с ШАБАКом и пограничной полицией задержали террористов в палестинской деревне Турмус-Айя к северу от Рамаллы. Террористы входили в студенческую ячейку ХАМАСа в Бирзейтском университете.

Некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической деятельности, включая переводы денег, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАСа в Иудее и Самарии.