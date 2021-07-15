 

 
«  
  »

В Биньямине захвачены десятки террористов ХАМАСа

Дерзкая операция с участием сил ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции завершилась задержанием десятков боевиков

Задержание террористов. (Архив)

Задержание террористов. (Архив)

צילום: דובר צה»ל

После обширных разведывательных и оперативных усилий войска ЦАХАЛа совместно с ШАБАКом и пограничной полицией задержали террористов в палестинской деревне Турмус-Айя к северу от Рамаллы. Террористы входили в студенческую ячейку ХАМАСа в Бирзейтском университете.

Некоторые из задержанных принимали непосредственное участие в террористической деятельности, включая переводы денег, подстрекательство и организацию деятельности ХАМАСа в Иудее и Самарии.

Все задержанные переданы силам безопасности для дальнейших допросов.

Операция стала возможной благодаря разведывательно-оперативной подготовке и межорганизационной деятельности сил безопасности в регионе.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/230635

15 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  