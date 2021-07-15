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Талибы отказались пойти на прекращение огня

Представитель «Талибана» заявил, что движение не готово объявлять перемирие в Афганистане

Представитель террористического движения «Талибан» уточнил слова афганского посла Надера Надери о готовности боевиков к трехмесячному перемирию с правительством Афганистана. Он указал, что талибы не объявят режим прекращения огня, но готовы ограничить масштабы военных операций при соблюдении Кабулом озвученных ранее условий.

15 июля Надери, который ведет переговоры с талибами в Дохе, заявил, что боевики готовы на три месяца заключить перемирие с правительством Афганистана, если оно освободит из тюрем 7 тысяч их сторонников, а ООН исключит движение из черного списка.

«Талибы предложили трехмесячное перемирие, но потребовали от афганского правительства освободить 7 тысяч заключенных из числа своих сторонников», — заявил Надери на пресс-конференции в Кабуле. Он уточнил, что это «серьезное требование», так как ранее власти освободили из заключения 5 тысяч боевиков, но это «не улучшило ситуацию и даже привело к эскалации».

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

15 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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