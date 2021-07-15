 

 
«  
  »

США эвакуируют запросивших американскую визу афганцев

Джен Псаки

Американские военные эвакуируют жителей Афганистана, запросивших иммиграционные визы в США. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова передает Reuters.

Афганцев начнут перевозить в безопасные места в конце июля. В первую очередь из страны вывезут граждан, которые сотрудничали с правительством США. В Афганистане им угрожают репрессиями из-за содействия Вашингтону.

«Это смелые люди. Мы хотим доказать, что признаем и ценим ту роль, которую они сыграли для страны в течение последних нескольких лет», — отметила Псаки. Она отказалась предоставлять информацию о количестве попавших под эвакуацию афганцев из соображений безопасности. При этом анонимный источник заявил Reuters, что в первую волну вывоза граждан включат около 2,5 тысячи человек. Предполагается, что их разместят на военных объектах в США до получения виз.

15 июля, 2021 | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  