Смертность от передозировки наркотиков в США достигла рекордного уровня во время пандемии

По данным органов здравоохранения, в прошлом году от передозировки наркотиков умерло рекордное число американцев, поскольку из-за локдаунов людям было сложнее получить лечение, а наркодилеры чаще подмешивали в наркотики мощный синтетический опиоид.

Количество летальных исходов от передозировки наркотиков в США подскочило почти на 30 процентов в 2020 году, превысив 93 тысячи, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

«Во время пандемии многие программы по излечению от наркозависимости не работали. Люди были очень изолированы», – заявил доктор Джошуа Шарфштейн – эксперт по политике в области здравоохранения в Школе здравоохранения имени Блумберга в Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.

24-летний Арман Маддела признает, что он мог оказаться в числе погибших. Он был выздоравливающим наркоманом, но во время пандемии у него произошел рецидив, и он употреблял героин и фентанил – синтетический опиоид, который в 80-100 раз сильнее морфина.

«В наши дни очень просто умереть от наркотиков, просто из-за распространенности фентанила», – сказал он.

Хотя смертность от передозировок уже была на подъеме перед вспышкой COVID-19, последние данные показывают резкое ускорение во время пандемии.

Социальное дистанцирование сократило доступ к программам, предлагающим обмен игл, опиоидную заместительную терапию или безопасные места инъекций, где наблюдатели могли бы применить антидот от передозировки (наркан), из-за чего многие наркоманы умирали в одиночестве.

Сами наркотики также стали более опасными. Поставщики наркотиков стали чаще смешивать фентанил с кокаином и метамфетамином, чтобы усилить их действие, пояснила доктор Нора Волков – директор Национального института по проблеме злоупотребления наркотиками в Национальных институтах здравоохранения.

«Наркотики, доступные сейчас, гораздо более опасны», – сказал Волков.

По предварительным данным Национального центра медицинской статистики, смертоносная комбинация событий привела к 93331 летальному исходу от передозировки в 2020 году. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 72151.

Опиоиды фигурируют в 74,7 процента случаев передозировки. Если в 2019 году таких случаев было 50963, то в 2020 – уже 69710.

Тенденция затронула большинство американских штатов, заявил Боб Андерсон из Национального центра медицинской статистики. Самый высокий рост смертности от передозировки наблюдался в Вермонте (57,6 процента), Кентукки (54 процента), Южной Каролине (52 процента), Западной Вирджинии (почти 50 процентов) и Калифорнии (46 процентов).

По оценкам Шарфштейна, сейчас в США больше людей умирают от передозировки наркотиков, чем от COVID-19.

«Голос Америки»