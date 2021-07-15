Раскрыт новый противоударный смартфон Nokia

Nokia анонсировала презентацию нового защищенного смартфона. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Представители Nokia опубликовали фотографию телефона, имеющего защитный чехол. На аксессуаре выгравирована надпись «С новым смартфоном Nokia вам больше не потребуется чехол». Это может намекать на то, что готовящийся к представлению девайс имеет защищенный от ударов, влаги и пыли корпус. Анонс аппарата состоится 27 июля.

Большая часть корпуса устройства скрыта чехлом, однако на изображении можно разглядеть основную камеру с кольцевым дизайном, который использовался в недавно представленных смартфонах X10 и X20. Камера состоит из четырех объективов и имеет LED-вспышку. Шильдик на задней панели позволяет судить о том, что она создана партнером Nokia Zeiss.

По словам журналистов GSM Arena, будущий телефон может оказаться Nokia XR20 — информация о девайсе с таким названием появилась недавно в базе бенчмарка Gekbench. Согласно раскрытым характеристикам, устройство будет ориентировано на бюджетный сегмент. Смартфон получит чип Snapdragon 480 и четыре гигабайта оперативной памяти.