Постаревшую Деми Мур застукали в купальнике на отдыхе в Греции

Лето продолжается, а вместе с ним продолжаются и каникулы знаменитостей. Вот и 58-летняя Деми Мур вместе с 32-летней дочерью Румер по-прежнему нежатся на европейских курортах.

Уже несколько дней они отдыхают в Греции и путешествуют по ее островам.

Сейчас Деми и Румер переместились на Миконос — остров, который давно облюбовали знаменитости. Папарацци засняли Деми на пляже — актриса прогуливалась по песку в фиолетовом бикини.

Отдых в Греции Деми называет райским и буквально светится от счастья, а поклонники не устают щедро одаривать ее комплиментами.

Шикарная женщина!

Вы сногсшибательны! Выглядите на 30 лет,

— пишут ей фолловеры в инстаграме.

Недавно Деми вместе с тремя дочерьми (помимо Румер, у нее также есть еще две дочери от Брюса Уиллиса: 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула) снялась в новой рекламе купальников, которая также привела в восторг ее поклонников. Они написали, что она их вдохновляет, и отметили, что на снимках она выглядит как старшая сестра Румер, Скаут и Таллулы.