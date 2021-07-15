Постаревшую Деми Мур застукали в купальнике на отдыхе в Греции

Лето продолжается, а вместе с ним продолжаются и каникулы знаменитостей. Вот и 58-летняя Деми Мур вместе с 32-летней дочерью Румер по-прежнему нежатся на европейских курортах.
Уже несколько дней они отдыхают в Греции и путешествуют по ее островам.
Сейчас Деми и Румер переместились на Миконос — остров, который давно облюбовали знаменитости. Папарацци засняли Деми на пляже — актриса прогуливалась по песку в фиолетовом бикини.
Отдых в Греции Деми называет райским и буквально светится от счастья, а поклонники не устают щедро одаривать ее комплиментами.
Шикарная женщина!
Вы сногсшибательны! Выглядите на 30 лет,
— пишут ей фолловеры в инстаграме.
Недавно Деми вместе с тремя дочерьми (помимо Румер, у нее также есть еще две дочери от Брюса Уиллиса: 29-летняя Скаут и 27-летняя Таллула) снялась в новой рекламе купальников, которая также привела в восторг ее поклонников. Они написали, что она их вдохновляет, и отметили, что на снимках она выглядит как старшая сестра Румер, Скаут и Таллулы.
Leave a Reply