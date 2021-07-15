Польша ударила по «Газпрому»: Суд ЕС ограничил поставки по «Северному потоку-1»

«Газпром» получил новый удар на европейском рынке газа, оставивший российскую компанию без трети мощностей ключевого трубопровода, идущего в ЕС.Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии и поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, соединяющего «Северный поток-1» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», — говорится в опубликованном в четверг решении суда.

Согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры должны быть независимы от компаний — производителей электроэнергии или энергоресурсов. Иными словами, одна компания не может быть поставщиком газа и владельцем трубы.

Применительно к газопроводу OPAL это означало запрет для «Газпрома» использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из «Северного потока-1».

Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, мощность «Северного потока-1» — 55 млрд кубов. Таким образом, без ключевого ответвления «Газпром» теряет 33% поставок по первой ветке потока.

После многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL. Российская компания получила полномочия на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Однако в 2019 году это решение опротестовала Польша. Европейский суд поддержал польский иск и вновь запретил «Газпрому» использовать больше 50% OPAL.

В октябре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение, до завершения рассмотрения которой решение Еврокомиссии об использовании OPAL на 100% оставалось в силе.

18 марта этого года Европейский суд юстиции опубликовал позицию своего генерального адвоката Кампос Санчес-Бордона, в которой утверждалось, в частности, что принцип европейской солидарности имеет не символическое, а юридическое значение и сам по себе может являться основанием для вынесения судебных решений в спорных случаях. На этом основании Санчес-Бордона тогда же заявил, что апелляция Германии должна быть отклонена.

Напомним, аналогичная проблема возникла у «Газпрома» и с «Северным потоком-2», который также нельзя задействовать на 100%.

Оператор трубы — Nord Stream 2 AG — запросил у регулятора газового рынка Германии исключение из правил, но получил отказ. В июне компания подала апелляцию в суд Верховный региональный суд Дюссельдорфа.