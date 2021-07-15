Польша ударила по «Газпрому»: Суд ЕС ограничил поставки по «Северному потоку-1»

«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным постановление Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», — говорится в опубликованном в четверг решении суда.
Согласно требованиям третьего энергопакета ЕС, объекты энергетической инфраструктуры должны быть независимы от компаний — производителей электроэнергии или энергоресурсов. Иными словами, одна компания не может быть поставщиком газа и владельцем трубы.
Применительно к газопроводу OPAL это означало запрет для «Газпрома» использовать больше 50% мощности. Доступ к газопроводу обязали открыть для альтернативных поставщиков, что физически невозможно, потому что газ в него поступает только из «Северного потока-1».
Мощность OPAL составляет 36 млрд кубометров в год, мощность «Северного потока-1» — 55 млрд кубов. Таким образом, без ключевого ответвления «Газпром» теряет 33% поставок по первой ветке потока.
После многолетнего изучения этой проблемы Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL. Российская компания получила полномочия на исключительных правах бронировать 50% мощностей трубы и получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в 2019 году это решение опротестовала Польша. Европейский суд поддержал польский иск и вновь запретил «Газпрому» использовать больше 50% OPAL.
В октябре 2019 года Германия подала апелляцию на это решение, до завершения рассмотрения которой решение Еврокомиссии об использовании OPAL на 100% оставалось в силе.
18 марта этого года Европейский суд юстиции опубликовал позицию своего генерального адвоката Кампос Санчес-Бордона, в которой утверждалось, в частности, что принцип европейской солидарности имеет не символическое, а юридическое значение и сам по себе может являться основанием для вынесения судебных решений в спорных случаях. На этом основании Санчес-Бордона тогда же заявил, что апелляция Германии должна быть отклонена.
Напомним, аналогичная проблема возникла у «Газпрома» и с «Северным потоком-2», который также нельзя задействовать на 100%.
Оператор трубы — Nord Stream 2 AG — запросил у регулятора газового рынка Германии исключение из правил, но получил отказ. В июне компания подала апелляцию в суд Верховный региональный суд Дюссельдорфа.
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