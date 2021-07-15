О Китае, Меркель и Зеленском

Странный заголовок, да? На самом деле нет. А теперь по порядку.

Ровно за день до приезда Зеленского в Германию, Меркель заявила, что шесть западно-балканских государств «в силу геополитических причин» станут новыми членами ЕС. Речь идет об Албании, Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Косово. Украине в этом перечне места не нашлось.

Потом члены правительства Германии пояснили такую срочность присоединения этих стран к ЕС «угрозой их отрыва от европейской семьи». И речь идет не только о политической угрозе, но и об экономической – на Балканах активно растет влияние Китая. Пекин не выдвигает политических требований, не требует соблюдения прав человека или проведения реформ, зато вместо этого предлагает дешевые кредиты и финансирование проектов.

В Европе заявляют об опасности китайской «дипломатии долговой ловушки». Балканские страны уже и без того должны Пекину огромные суммы. Так, например, долг Черногории Китаю составляет около 103% от ВВП страны. И это при том, что экономика одной китайской провинции Цзянсу, площадью с Ростовскую область, примерно равна экономике всей России.

А теперь немного фактов. Согласно исследованию немецкого центра MERICS, у Евросоюза есть «стратегическая зависимость» от Китая по 659 категориям товаров, а по 103 категориям – даже «критическая зависимость». В частности, речь идет о химической, фармакологической промышленности и электротехнике. Как отмечает MERICS в другом своем исследовании, официальный Пекин преследует цель представить китайскую политическую и экономическую модель как конкурентоспособную и даже сравнительно лучшую, чем западная либеральная демократия. «Китай уже не просто у ворот Европы, он внутри», – констатируют исследователи.

Действительно, на протяжении последних 20 лет китайцы активно скупали европейские компании – основной вид прямых инвестиций Китая в Европу. И в ключевых европейских столицах озабоченность активностью со стороны китайцев начала воплощаться на практике с 2019 года, все больше стран стали тщательнее подходить к китайским вложениям, блокируя отдельные сделки.

Коррективы европейской политики в отношении КНР стали очевидными после прихода администрации Байдена. Новый хозяин Белого дома не только жестко настроен в отношении Пекина, но и стремится к тому, чтобы политика Вашингтона и европейских столиц в этом направлении была максимально скоординированной. Например, с подачи Байдена «Большая семерка» запустила инициативу, которая предусматривает привлечение 40 трлн дол для инфраструктурного развития стран, слишком уж «завязанных» на Китай.

Иными словами, мы видим тщательно продуманную и согласованную политику США и ЕС по противостоянию гегемонии Китая и «вытаскиванию» из-под его влияния европейских стран, которые они считают важными для себя.

Что делает в это время Украина? Вернее, власть, Зеленского. Тупо попадается на крючок Пекина, с которого сейчас пытается соскочить вся Европа.

Одним из самых главных достижений Пятого президента было закрепление в Конституции Украины её Евроатлантического курса. Казалось бы, туда и надо двигаться, несмотря ни на что. Но нет. Оставшийся подростком в душе, Володя Зеленский по-детски обиделся на больших дядь из Америки и Европы, что его срочно куда-то там не приняли, и решил показать им кузькину мать опасным флиртом с Россией и Китаем.

Днями лидеры фракции «слуг» договорились в эфире китайского телеканала чуть ли не до того, что Украина перенимает китайский опыт управления страной, а вчера Зеленский и Си Цзиньпин решили заключить соглашение о безвизе.

Получается, Пётр Пятый прорубил окно в Европу, а Вовик Полшестого распахивает дверь перед китайской экспансией, которая сейчас, посредством этого безвиза, хлынет сюда стремительной рекой Хуанхе. И это перед самым визитом в США, во время которого наш солнцеликий намерен чего-то там «порешать».

Думаю, визита или не будет, или он окажется таким же бесполезным, как и в Германию. Причина проста: видя абсолютную непоследовательность внешней политики Киева, западные партнёры всё ближе к тому, чтобы просто махнуть на него рукой.

Да, США будут поддерживать нас всегда, но только в качестве последнего европейского форпоста перед российской угрозой. Но ни на йоту больше. И это будет продолжаться до тех пор, пока в Украину не придёт власть, ориентированная исключительно на западные ценности. Которая не будет искать мира в глазах Путина и в качестве шантажа распахивать двери перед китайской экспансией.

Вы просили правду — к сожалению, она такова. В подготовке статьи использованы материалы Bloomberg, The Wall Street Journal, Виталия Семенченко, Милана Лелича.

Helgi Sharp