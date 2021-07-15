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Николь Кидман показала свое детское фото в спортивках

Николь Кидман показала свое детское фото

Голливудская актриса Николь Кидман поделилась с фанами своим редким детским фото.

54-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram архивный снимок, на котором запечатлена в школьном возрасте.

На фото Кидман позирует с младшей сестрой Антонией Кидман — австралийской журналисткой и телеведущей, которой актриса и посвятила новую публикацию. В свежем посте Кидман поздравила сестру с днем рождения.

«Моей дорогой сестре. С днем рождения, люблю делить эту жизнь с тобой», — написала звезда в подписи к семейному фото.

15 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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