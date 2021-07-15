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Найдены самые древние ископаемые микробы: им 3,42 млрд лет

Ученые из Болонского университета обнаружили микрофоссилии — окаменелые останки микроорганизмов возрастом 3,42 миллиарда лет.

Исследователи из Болонского университета нашли окаменелости в древнейших на Земле осадочных породах Зеленокаменного пояса Барбертон в Южной Африке.

По мнению авторов, микроорганизмы жили в подводных полостях, куда поступала вода из теплых гидротермальных источников, в бескислородной среде, и питались метаном. Это древнейшие на сегодня свидетельства жизни на Земле.

Мы обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся свидетельства окаменелых микробов, которые, по-видимому, процветали вдоль стен полостей, созданных теплой водой из гидротермальных систем на несколько метров ниже морского дна. Поверхностные среды обитания, нагретые из-за вулканической активности, вероятно, были местом обитания некоторых из самых ранних микробных экосистем Земли, и это самый старый пример, который мы имеем на сегодняшний день. 

Барбара Кавалацци, профессор и ведущий автор исследования

Авторы считают, что микроорганизмы жили на мелководье, вблизи выхода подводных гидротермальных источников. Взаимодействие прохладной морской воды с теплыми подземными флюидами создавало богатую химическими элементами среду обитания.

Химический анализ показал, что в волокнах организмов было большинство основных элементов, необходимых для жизни, а концентрации никеля соответствуют содержанию этого микроэлемента в современных прокариотах, таких как археи, которые живут в отсутствие кислорода и используют метан для своего метаболизма.

Ученые предположили, что такие же микробы можно обнаружить на Марсе, где миллиарды лет назад были аналогичные с нашей планетой условия существования.

15 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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