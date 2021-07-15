«Мандалорец» против «Короны»: объявлен список номинантов на «Эмми»

Стало известно, что телевизионная академия США огласила список номинантов на премию «Эмми». Официальная церемония награждения состоится 19 сентября этого года, а подать заявки могли все желающие.

Главными конкурентами стали проекты студий Netflix, HBO, Amazon и Disney. Пока лидерство по числу номинаций занимает Home Box Office, у корпорации 130 проектов-номинантов.

При этом наибольшее число номинаций делят поровну сериал от Netflix «Корона» с Джиллиан Андерсон и «Мандалорец» от Disney с Педро Паскалем. У них по 24 номинации в разных категориях.

Сериал «Пацаны» с Дженсеном Эклсом поборется с ними за право стать лучшим драматическим сериалом. Кроме него на это звание претендуют «Бриджертоны» и «Рассказ служанки».

Проект «Ход королевы» с Аней Тейлор-Джой удостоился номинации в категории «Лучший мини-сериал», его главный конкурент сейчас — «Ванда/Вижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани.

В битве за титул лучшего мультипликационного сериала столкнутся «Симпсоны» и «Южный парк», а лучшей анимационной короткометражкой может стать «Робоцып» или «Любовь. Смерть. Роботы».