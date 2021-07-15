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Кейт Хадсон очаровала поклонников соблазнительным фото

Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон взбудоражила фантазию поклонников пикантным фото. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.

На фото 42-летняя звезда «Войны невест» позирует у бассейна в солнечном наряде, который подчеркнул грудь актрисы.

Образ Кейт дополнила распущенными волосами, естественным макияжем, украшениями и солнцезащитными очками, а в руках она держит коктейль.

«Если вы не подбираете бикини до коктейлей, вы делаете это неправильно», — написала знаменитость.

Поклонники в свою очередь засыпали звезду комплиментами и отметили, что мама троих детей отлично выглядит: «Вы очень красивая, интересная и обаятельная женщина», «Ты роскошная», «Какая горячая».

15 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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