Кейт Хадсон очаровала поклонников соблазнительным фото

Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон взбудоражила фантазию поклонников пикантным фото. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте.
На фото 42-летняя звезда «Войны невест» позирует у бассейна в солнечном наряде, который подчеркнул грудь актрисы.
Образ Кейт дополнила распущенными волосами, естественным макияжем, украшениями и солнцезащитными очками, а в руках она держит коктейль.
«Если вы не подбираете бикини до коктейлей, вы делаете это неправильно», — написала знаменитость.
Поклонники в свою очередь засыпали звезду комплиментами и отметили, что мама троих детей отлично выглядит: «Вы очень красивая, интересная и обаятельная женщина», «Ты роскошная», «Какая горячая».
Leave a Reply