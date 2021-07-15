Новым «Стартреком» займется режиссер из вселенной Marvel Раскрыт новый противоударный смартфон Nokia » Кейт Хадсон очаровала поклонников соблазнительным фото Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон взбудоражила фантазию поклонников пикантным фото. Снимок звезда разместила в своем Instagram-аккаунте. На фото 42-летняя звезда «Войны невест» позирует у бассейна в солнечном наряде, который подчеркнул грудь актрисы. Образ Кейт дополнила распущенными волосами, естественным макияжем, украшениями и солнцезащитными очками, а в руках она держит коктейль. «Если вы не подбираете бикини до коктейлей, вы делаете это неправильно», — написала знаменитость. Поклонники в свою очередь засыпали звезду комплиментами и отметили, что мама троих детей отлично выглядит: «Вы очень красивая, интересная и обаятельная женщина», «Ты роскошная», «Какая горячая».