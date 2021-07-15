Hyundai запустит в Южной Корее беспилотную маршрутку

Южнокорейская компания Hyundai Motor с 9 августа в тестовом режиме запустит в городе Седжон беспилотный микроавтобус RoboShuttle. Он будет ездить по маршруту длиной 6,1 километра и делать до 20 остановок. Заказать поездку на RoboShuttle можно будет через приложение.

Беспилотные автобусы сегодня разрабатывает целый ряд компаний — от крупных автопроизводителей, как Mercedes, до стартапов, как EasyMile. В Нидерландах, Японии и Финляндии их уже испытывали на дорогах. В 2018 году в американском штате Флорида почти запустили беспилотный школьный автобус, но транспортные власти его запретили.

RoboShuttle — это автономная версия легкого микроавтобуса Hyundai H350. Последний рассчитан на 14 пассажиров и может развивать скорость до 156 километров в час. RoboShuttle получил временное разрешение от южнокорейского министерства земли, инфраструктуры и транспорта третьего уровня. Оно предполагает, что водитель в беспилотном автомобиле все-таки будет присутствовать и брать на себя управление в экстренных случаях. Все остальное время машина сможет ездить автономно.

RoboShuttle начнет в тестовом режиме ездить по дорогам города Седжон с 9 августа. На маршруте длиной 6,1 километра микроавтобус будет делать до 20 остановок. Заказать поездку на RoboShuttle можно будет через Shucle. Это приложение прокладывает оптимальный маршрут, исходя из запросов пассажиров. Hyundai Motor планирует постепенно расширить сервис автономных пассажирских перевозок, и во второй половине года он появится в научно-исследовательском центре Hyundai Motor и Kia в Намьянге.