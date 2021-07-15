«Хуже не будет», или почему в ЮАР так любят друга Путина и экс-президента

Когда граждане ЮАР избирали насильника, ксенофоба и просто беспринципного президента, они рассуждали, что «хуже не будет». Теперь страна занимает первые позиции с конца во всех рейтингах, но первое место по числу изнасилований и одно из первых по числу безработных и убийств.



Южно-Африканская Республика переживает самый тяжелый всплеск насилия, убийств, грабежей и беспорядков за многие годы. Они начались после оглашения приговора бывшему президенту Джейкобу Зуме.

Сперва на улицы вышли толпы его сторонников, однако вскоре их акции переросли в фактически массовые бунты, мародерство и столкновения с армией и полицией сотен тысяч человек – в первую очередь беднейших слоев чернокожего населения, живущего в хронической нищете. Число убитых уже перевалило за 100, арестовано более 2 тысяч человек.

Общий кризис и глубинное недовольство большей части населения ЮАР, которое копилось очень давно, резко усугубил экономический спад, вызванный пандемией COVID-19, с которой власти совершенно не справляются. Дополнительный удар по стране нанес в конце прошлого года так называемый «южноафриканский штамм» нового коронавируса, ставший широко известным за пределами самой ЮАР.

Более половины 55-миллионного населения Южно-Африканской Республики живет за чертой бедности, уровень безработицы в стране превышает, в разных провинциях, 32–50 процентов. Треть работающих зарабатывает менее 2 долларов в день. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснабжение, а чудовищные санитарные условия в многочисленных трущобах, так называемых «шанти-таунах», способствуют распространению различных болезней.

Средняя продолжительность жизни в стране – всего лишь 49 лет, при одном из самых высоких уровней преступности в мире. Количество убийств составляет более 30 в год на 100 тысяч населения.

Южно-Африканская Республика, например, занимает первое место в мире по количеству совершаемых изнасилований, как женщин, так и детей и гомосексуалов обоих полов, на сто тысяч населения. Тяжкие сексуальные преступления в этой стране происходят каждые 56 секунд, по статистике ООН, всего не менее 500 тысяч случаев в год. 79-летнего Джейкоба Зуму, экс-президента ЮАР и бывшего главу крупнейшей и правящей с 1994 года партии Африканский национальный конгресс (АНК), из-за приговора которому и начались нынешние события, помимо прочего, вместе с почти всем окружением обвиняют в серии изнасилований и «аморальном поведении».

Сейчас для противодействия насилию и беспорядкам, которые последовали за приговором Джейкобу Зуме, власти решили привлечь тысячи военных, однако пока с подавлением бунтов они справляются плохо.

В конце июня Конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы, признав его виновным в неисполнении требования дать показания в рамках расследования дел о коррупции с 2009 по 2018 годы, когда он находился у власти. На прошлой неделе, после того как Зума добровольно сдался властям (хотя вокруг его дома в момент ареста собрались тысячи его сторонников-зулусов с оружием, готовившихся вступить в бой с полицией) и был помещен в тюрьму, ЮАР оказалась охвачена бунтами.

Для отбывания срока зулуса Джейкоба Зуму поместили в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал. Преимущественно там, а также в провинции Гаутенг, где расположена одна из трех официальных столиц страны Претория и крупнейший город Йоханнесбург, за стихийными выступлениями в его поддержку последовали поджоги и мародерство. По соображениям безопасности закрылись некоторые центры вакцинации от COVID-19 и больницы, что еще более замедлило и так низкие темпы вакцинации.

Крупнейшим в стране портам Ричардс-Бей и Дурбан, которые очень сильно разграблены, пришлось прекратить работу. После нескольких нападений на грузовики было принято решение закрыть крупнейшую автомагистраль, связывающую Дурбан с Йоханнесбургом. Повреждение транспортной инфраструктуры привело к нехватке продуктов питания, появлению очередей у продуктовых магазинов, проблемам с распределением свежих продуктов. Ассоциация страховщиков ЮАР подсчитала, что общие потери из-за ущерба и грабежей могут составить миллиарды южноафриканских рэндов.

За спиной бандитов и погромщиков стоит, как уверены власти, одна из дочерей (всего у него примерно 20 детей, но точное число никто не знает) Джейкоба Зумы – Дудузиле Зума-Самбудла, надеющаяся таким образом добиться освобождения отца. Также, по словам государственного министра безопасности Аяндо Длодло, власти расследуют информацию о том, насколько за разжигание насилия в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг ответственны некоторое бывшие работники одной из спецслужб ЮАР, «Министерства безопасности и секретности», и ряд высокопоставленных членов партии АНК, связанных с Джейкобом Зумой.

Джейкоб Зума – многоженец, ненавистник ЛГБТ и «западного разврата», бывший активный союзник президента России Владимира Путина в группе BRICS по выстраиванию «многополярного мира» и «альтернативного экономического пояса». Одним из главных обвинений против Зумы, помимо получения взяток (в том числе и от Москвы) и коррупционных связей, а также странной отставки одного министра финансов за «слишком тесные связи с США и поездки в Вашингтон», было и не доказанное до сих пор подозрение в изнасиловании дочери своего ближайшего соратника по партии.

Конституционный суд страны еще в 2017 году, незадолго до того, как АНК вынудил Джейкоба Зуму «добровольно» подать в отставку, аннулировал подписанное им соглашение с российской корпорацией «Росатом» о строительстве в ЮАР сразу двух АЭС – из-за «непрозрачности» сделки. Джейкоб Зума критиковался не только оппозицией, но и многими своими однопартийцами по АНК также и за попытки, по примеру покойного диктатора соседней Зимбабве Роберта Мугабе, начать усиленную «реквизицию» земли и имущества у остающихся в стране примерно 60 тысяч белых фермеров. В последние годы его пребывания во власти это привело к жестокими убийствами около полутора тысяч фермеров и эмиграции почти половины оставшихся в живых.

Несмотря на то что экс-глава Южно-Африканской Республики упорно отрицает хоть какую-то свою причастность к преступлениям, было доказано, что он, например, стал фактическим слугой крупнейшего в ЮАР олигархического клана Гупта, состоящего из выходцев из Индии. Члены клана Гупта постоянно вмешиваются во внутреннюю и внешнюю политику страны. В ЮАР, где расово-этнические проблемы остаются крайне болезненной темой, происхождение семьи Гупта вызывает прилив дополнительной ненависти в адрес Джейкоба Зумы.

Зуму, кроме потакания коррупции и превращения ЮАР в клептократическое государство, обвиняют даже в банальном мелком воровстве средств из бюджета на «карманные расходы». Например, в том, что во время постройки своей загородной резиденции в Претории он присвоил 20 миллионов долларов, на которые возвел для себя домашний театр и огромный бассейн.

https://www.svoboda.org/a/vor-lzec-i-nasilnik-zato-nash-vsplesk-nasilia-v-yuzhnoi-afrike/31359765.html