Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем

Разговоры в сети о якобы громкой ссоре 27-летнего Джастина Бибера и 24-летней Хейли Бибер в Лас-Вегасе дошли до самих участников «конфликта». И вчера Хейли решила развеять слухи о проблемах в отношениях с мужем. В инстаграме она поделилась снимком с Джастином, на котором они целуются, и написала, что отлично провела прошлые выходные.

Вспоминаю, насколько прекрасны были прошлые выходные. Я отлично провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживо. Не верьте негативу этих кретинов!



— отметила модель.

Напомним, что минувшие выходные пара провела в Лас-Вегасе, где Бибер выступал на двух мероприятиях. После одного из его выступлений в сеть попал ролик, на котором он разговаривал со своей женой. Певец был настолько эмоционален, что некоторые пользователи сети решили, что он кричит на Хейли.

Однако очевидцы, присутствовавшие при этом, сказали, что он был просто переполнен эмоциями после концерта и отнюдь не грубил жене.

Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее, — заступились они за певца.

Сам Бибер скандальную ситуацию не комментировал, но после поездки поделился в блоге фотографиями с супругой, на которых они выглядят счастливыми и веселыми.