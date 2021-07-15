ФРС: экономика США продолжает укрепляться

Новый общенациональный обзор деловой активности, подготовленный ФРС, показал, что американская экономика продолжила укрепляться в конце мая – начале июня, несмотря на узкие места в цепочках поставок, которые привели к росту цен.

ФРС сообщила, что семь из ее 12 региональных банковских округов сообщили о существенном росте цен, при этом некоторые компании выразили опасения, что нарушения в цепочке поставок подтолкнут цены еще выше.

Американская экономика активно восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

Это привело к резкому росту числа покупателей самых разных товаров и услуг – от новых автомобилей до проживания в гостиницах. В результате предприятия столкнулись с трудностями в поиске комплектующих и сотрудников, необходимых для удовлетворения спроса.

В обзоре говорится, что экономический рост в секторах, связанных с транспортом, путешествиями и туризмом, а также в обрабатывающей промышленности в этот период был выше среднего.

Председатель ФРС Джером Пауэлл предположил, что инфляция, которая растет одновременно с укреплением экономики, останется высокой в ближайшие месяцы, но затем несколько снизится.