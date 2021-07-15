Джин Смарт снимется у режиссера «Ла-Ла Ленд»

Популярная голливудская актриса Джин Смарт, недавно снявшаяся в нашумевшем мини-сериале HBO «Мейр из Исттауна», присоединилась к звездному составу драмы «Вавилон», которую Дэмьен Шазелл снимает по собственному сценарию для студии Paramount Pictures.

Главные роли в картине, которая позиционируется как ода «Золотому веку» Голливуда, исполняют Марго Робби, Брэд Питт и Диего Калва, а также Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли и Кэтрин Уотерстон. Производство фильма началось на прошлой неделе в Лос-Анджелесе.

Макс Мингелла, Лукас Хаас, Фли, Рори Сковел, Самара Уивинг, Эрик Робертс, П.Дж. Бирн, Дэймон Гаптон, Оливия Уайлд, Спайк Джонз и Фиби Тонкин также являются частью обширного актерского состава. Тоби Магуайр, выполняющий обязанности исполнительного продюсера, появится в эпизодической роли.

Действие в фильме разворачивается в конце 1920-х годов, когда в киноиндустрии происходит переход от немого кино к звуковому. В картине, которая описывается как «Великий Гэтсби на стероидах», будут показаны взлеты и падения множества персонажей.

Согласно инсайдерской информации, Смарт исполнит роль голливудского журналиста или критика, обладающего властью запустить или разрушить карьеру актера.

Paramount планирует выпустить фильм на своем стриминге 25 декабря 2022 года, до того как он выйдет в широкий прокат 6 января 2023 года.