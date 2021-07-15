Депутат из «Слуги» Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны Украины

Народный депутат от «Слуги народа», экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук заявила о готовности возглавить Министерство обороны Украины в случае поступления соответствующего предложения.

Об этом Верещук, которая возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявила в эфире канала «Украина 24».

При этом она пояснила, что окончательное решение будет за президентом Зеленским.

«Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано», — сказала нардеп.

На вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.