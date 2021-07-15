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Аваков планує виїхати з Украини на довгий відпочинок — балотуватися на мери не буде

Аваков планує виїхати з Украини на відпочинок — балотуватися в мери Харкова він не буде.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков не буде виставляти свою кандидатуру на виборах мера Харкова
Про це він заявив в ефірі “Говорить Великий Львів” на Еспресо.TV.

На запитання, чи може бути цікава Авакову посада міського голови Харкова, Геращенко зауважив: “Я хочу відповідально заявити, що в Арсена Борисовича Авакова немає жодних планів по тому, що виставляти свою кандидатуру на позачергових виборах мера Харкова”.

Він нагадав, що Аваков вже балотувався на мера Харкова у 2010 році.

“Він тоді чесно переміг, але перемога була вкрадена іншим кандидатом. І для Арсена Авакова зараз це питання… Він хоче дійсно відпочити. Вперше (відпустка — ред.) за сім з половиною років війн, виборів”, — наголосив Геращенко.

15 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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