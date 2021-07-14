Жена Уилла Смита побрилась налысо к юбилею

Джада Пинкетт-Смит в преддверии 50-летия кардинально изменила имидж. Она последовала примеру своей дочери Уиллоу.

Супруга Уилла Смита, актриса Джада Пинкетт-Смит, побрилась налысо. На этот поступок ее вдохновила 20-летняя дочь Уиллоу, которая и опубликовала их совместный снимок в Instagram.

«Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время», – объяснила Джада.

Решение Пинкетт-Смит постричься налысо было принято, в частности, из-за многолетних проблем с потерей волос.

В 2018 году она призналась, что на протяжении нескольких лет страдает облысением и обращалась ко многим специалистам, которые так не смогли установить причину ситуации.

В связи с этим звезда носила короткие стрижки, а теперь решила совсем избавиться от шевелюры.

Новый образ пришелся по душе ее поклонникам.

«Очень стильно!», «Я тоже страдаю от выпадения волос, и мне исполнится 50 лет в следующем году. Вы вдохновили меня сделать то же самое!», «Вы всегда выглядите прекрасно, миссис Смит», – написали они.