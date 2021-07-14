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Warner экранизирует комикс об автомобиле с сознанием женщины

Warner экранизирует комикс об автомобиле с сознанием женщины

Студия приобрела права на экранизацию графического романа «Колесница». Режиссером назначен Джозеф Косински.

«Колесница» — название секретного правительственного проекта времен холодной войны. В рамках этого проекта американский агент-женщина получила в пользование самое передовое супероружие — высокотехнологичный спорткар, который был синхронизирован с ее мозгом нейронными связями. Но во время выполнения миссии и машина, и женщина утонули… Спустя десятилетия тачку обнаружил случайный проходимец. И оказалось, что в авто до сих пор сидит сознание погибшей разведчицы.

Косински, создатель фильмов «Трон: Наследие», «Обливион», «Топ Ган: Мэверик», займется постановкой, а сценарий напишет Джулиан Меайоджас, работавшая над сериалами «Белый воротничок», «Оттенки синего», «Флэш». Продюсером выступит Шон Леви.

Инсайдеры описывают проект как научно-фантастический триллер в стиле синтвейв. Вероятно, в ближайшее время студия займется поиском актера и актрисы на главные роли.

14 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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