Вулкан — игровые автоматы бесплатно

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Когда вы пройдете эти два первых этапа, то переходите к реальной игре со ставками. Первые ставки делайте совсем небольшие, на минимуме, повышая их только при выигрыше. Не повышайте больше чем с шагом 3, и не играйте за вечер больше чем на трех аппаратах. Если вы проигрываете, то снижайте ставку до минимума опять, а потом снова повышайте с шагом 3. Такая тактика выведет вас на большие деньги за один вечер.

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