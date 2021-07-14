В Латвии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для своих граждан и наделило правом работодателей увольнять отказавшихся соблюдать это требование. Отмечается, что обязательной иммунизация является не только для сотрудников образования, медицины и торговли — ее распространят на всех граждан «с повышенным риском инфицирования себя и других людей». Определять тех, кто войдет в эту категорию, предстоит работодателям. Увольнять непривитых сотрудников они смогут с 1 октября 2021 года.

По последним данным, коронавирусом в Латвии с начала пандемии заразились 138 тысяч граждан. Жертвами инфекции стали более 2,5 тысячи человек, вылечились более 135 тысяч.