На Камчатке за сутки зафиксировали семь землетрясений Впервые обнаружен организм с тремя полами » Світ перетворюється на цирк: Дострокові парламентські вибори у Болгарії виграла копія Зеленского На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла партія телеведучого та співака Славі Трифонова «Є такий народ» (ИТН). Про це повідомляє NEWS.bg . За результатами підрахунків 100% протоколів з виборчих дільниць, партія Трифонова набрала 24,08% голосів, в абсолютних показниках — 657 824 голосів. Друге місце посіла коаліція ГЕРБ-СДС (Громадяни за європейський розвиток Болгарії — Союз демократичних сил) експрем’єра Бойко Борисова — 23,51%, 642 165 голосів. Таким чином, партія «Є такий народ» випередила коаліцію ГЕРБ-СДС всього на 15 759 голосів, або 0,57%. Третє місце на виборах посіла Болгарська соціалістична партія («БСП для Болгарії») з 13,39% голосів. Коаліція на чолі із «Демократичною Болгарією» отримала 12,64% голосів. Партію турецької меншини Рух за права та свободи (ДПС) підтримали 10,71% виборців, партію «Вставай! Мафія геть!» — 5,01%. Після розподілу мандатів «Є такий народ» матиме 62 депутатів. ГЕРБ матиме на одного менше – 61. Партії ИТН, «Демократична Болгарія» і «Вставай! Мафія геть!», які теоретично могли об’єднатися заради коаліції, сумарно отримують 111 місць в новому парламенті. Однак для формування коаліції потрібні 120 мандатів. Одразу після виборів Трифонов заявив, що партія «Є такий народ» не вступить в коаліцію з жодною партією та самостійно візьме на себе політичну відповідальність за формування незалежного уряду, який буде складатися з експертів. https://newsua.one/news-world/svit-peretvoryuetsya-na-cirk-dostrokovi-parla-51272.html