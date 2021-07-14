Spice Girls выпустили сборник своих «запрещенных» песен спустя 25 лет

Культовая женская поп-группа Spice Girls была основана в 1994 году, но первая слава пришла к девушкам только спустя пару лет. За четверть века участницы обрели миллионы фанатов по всему миру.

В честь своего 25-летия группа выпустила новую версию песни Feed Your Love. В 90-х она могла бы стать настоящим хитом, но ее решили «заморозить» из-за большого количества непристойных слов.

В треке Виктория Бекхэм, Мелани Браун, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холливэлл пели о том, насколько сильно они любят заниматься сексом ночами напролет.

Продюсеры посчитали, что радиостанции Великобритании просто не пропустят такое в эфир. Сейчас трудно поверить в то, что когда-то петь на эту тему было стыдно.

Тогда такие строчки, как «малыш, накорми меня своей любовью» и «за это я покажу тебе свой главный секрет» казались за гранью дозволенного. А фраза «делай со мной всю ночь то, что захочешь» была апогеем пошлости.

«Spice Girls — это часть истории нашей страны. Мы хотим, чтобы фанаты знали всю правду о нас. Пришло время рассказать ее вам», — передает слова участниц группы после релиза «запрещенных» песен The Mirror.

Источник фото: Legion-Media