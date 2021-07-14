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Следующий фильм по «Стартреку» снимет режиссёр «ВандаВижена»

Мэтт Шекман также известен по работе над ситкомом «В Филадельфии всегда солнечно».

  • Как сообщает Deadline, производством следующей полнометражной ленты во франшизе займутся Paramount и студия Джей Джей Абрамса Bad Robot. Съёмки фильма планируют начать весной 2022 года.
  • За сценарий будут отвечать Линдси Беер («Сьерра Берджесс — неудачница») и Женева Робертсон-Дуорет («Лара Крофт», «Капитан Марвел»).
  • Помимо «ВандаВижена» Шекман также работал над седьмым сезоном «Игры престолов», а также отдельными эпизодами «Фарго», «Доктор Хаус» и «Все ненавидят Криса».
  • Актёрский состав грядущего фильма пока не уточняется и неизвестно, вернутся ли звёзды вроде Криса Пайна.
  • Сюжетные детали и временной промежуток, в котором развернутся события ленты, тоже не раскрывают.

Paramount несколько лет пытается вернуть «Стартрек» на большие экраны. Студия также рассматривала проект по идее Квентина Тарантино с рейтингом «R» и ленту от создателя «Легиона» и «Фарго» Ноя Хоули.

14 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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