Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором Управления по борьбе с наркотиками США Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри номинировали на премию «Эмми» » Следующий фильм по «Стартреку» снимет режиссёр «ВандаВижена» Мэтт Шекман также известен по работе над ситкомом «В Филадельфии всегда солнечно». Как сообщает Deadline, производством следующей полнометражной ленты во франшизе займутся Paramount и студия Джей Джей Абрамса Bad Robot. Съёмки фильма планируют начать весной 2022 года.

За сценарий будут отвечать Линдси Беер («Сьерра Берджесс — неудачница») и Женева Робертсон-Дуорет («Лара Крофт», «Капитан Марвел»).

Помимо «ВандаВижена» Шекман также работал над седьмым сезоном «Игры престолов», а также отдельными эпизодами «Фарго», «Доктор Хаус» и «Все ненавидят Криса».

Актёрский состав грядущего фильма пока не уточняется и неизвестно, вернутся ли звёзды вроде Криса Пайна.

Сюжетные детали и временной промежуток, в котором развернутся события ленты, тоже не раскрывают. Paramount несколько лет пытается вернуть «Стартрек» на большие экраны. Студия также рассматривала проект по идее Квентина Тарантино с рейтингом «R» и ленту от создателя «Легиона» и «Фарго» Ноя Хоули.