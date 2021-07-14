Россиянина отправили в колонию на 6 лет за непризнание существования России

Российские правоохранительные органы решили взяться за сторонников распространенной коспирологической теории, утверждающих, что распад Советского союза был юридически ничтожен.Во вторник суд Волгограда вынес приговор 53-летнему Александру Мордовцеву, который отрицал распад СССР и не признавал существования России.

Мордовцева признали виновным в создании экстремистской организации (часть 1 статьи 282 УК РФ) и отправили в колонию на 6 лет, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По версии следствия, Мордовцев был «одним из лидеров» запрещенной в России экстремистской организации. «Вместе с сообщниками он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов», — сообщает пресс-служба СК.

Мордовцева с двумя знакомыми задержали и арестовали в ноябре 2020 года, обнаружив при обыске «бланки волеизъявления граждан, отказывающихся от гражданства Российской Федерации», отмечает «Медиазона».

Руководителем региональной экстремистской ячейки, как полагают следователи, был 42-летний Сергей М., называвший себя «временно исполняющим обязанности главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области».

Его дело сейчас находится в прокуратуре с обвинительным заключением. Дело третьего фигуранта, 48-летнего Алексея Генералова, с июня рассматривается в суде.