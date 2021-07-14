 

 
«  
  »

Подозреваемый в убийстве президента Гаити был информатором Управления по борьбе с наркотиками США

В УБН заявили, что предполагаемые убийцы не действовали от имени управления

Один из подозреваемых в причастности к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза был информатором американского Управления по борьбе с наркотиками (УБН), сообщил «Голосу Америки» сотрудник управления в электронном письме.

«Время от времени один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником УБН», – подтвердил сотрудник.

«После убийства президента Моиза подозреваемый связался со своими контактами в УБН. Сотрудник УБН, прикомандированный на Гаити, призвал подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Госдепартамента предоставил информацию правительству Гаити, которая способствовала сдаче и аресту подозреваемого и еще одного человека», – пояснил чиновник.

Сотрудник УБН не назвал имя подозреваемого.

Посол Гаити в США Боккит Эдмон заявил журналистам на прошлой неделе, что он видел видеозапись, полученную национальной полицией и признанную достоверной, на которой убийцы, которых он назвал «наемниками», выдают себя за агентов УБН.

«УБН знает о сообщениях, что убийцы президента Моиза кричали «УБН!» во время атаки, – заявил сотрудник УБН. – Эти люди не действовали от имени УБН».

Моиз был застрелен в своем доме в пригороде Порт-о-Пренса ранним утром 7 июля.

14 июля, 2021 | Category: США
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  