Первая модернизированная ядерная боеголовка для Trident II сошла с конвейера

Первая боеголовка W88 ALT 370 для американских баллистических ракет подводных лодок Trident II сошла с конвейера. Как сообщает национальная администрация по ядерной безопасности США, это произошло 1 июля на заводе «Пэнтекс» в Техасе. W88 ALT 370 представляет собой модернизированную версию боеголовки W88, которая стоит на вооружении с 1989 года.

В 2010 году в США стартовала масштабная программа модернизации ядерной триады. В ее рамках американцы разрабатывают термоядерную авиабомбу B61-12, дальний бомбардировщик B-21 Raider, стратегическую подводную лодку «Колумбия» и боеголовку W88 ALT 370.

W88 ALT 370 — модернизированный вариант боеголовки W88, которая стоит на вооружении американской армии с 1989 года. Длина оригинальной W88 — 175 сантиметров, диаметр — 55,4 сантиметра, масса — менее 363 килограмм, а мощность — 475 килотонн. Всего было произведено около 400 таких боеголовок. Они предназначены для оснащения баллистических ракет подводных лодок Trident II.

Национальная администрация по ядерной безопасности США одобрила программу по модернизации W88 в 2012 году. Через два года стартовали летные испытания W88 ALT 370, а в 2015 году прошел четвертый и финальный тест. Ракету Trident II оснастили невооруженной боеголовкой и запустили с подлодки типа «Огайо». После этого администрация по ядерной безопасности заключила, что боеприпас функционален. Производство первой боеголовки было запланировано на 2019 год.

Начать производство модернизированных боеголовок в 2019 году не удалось. Его отложили из-за использования готовых конденсаторов в конструкции боеприпасов, долговечность которых вызвала сомнения. В итоге их пришлось заменить на более надежные и дорогие.

Первая боеголовка W88 ALT 370 для американских баллистических ракет подводных лодок Trident II сошла с конвейера завода «Пэнтекс» 1 июля. На ее проектирование, разработку, испытание и изготовление компонентов ушло более 11 лет. Технические параметры W88 ALT 370 не раскрываются.