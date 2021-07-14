ОПЕК и ОАЭ договорились о добыче нефти

ОПЕК договорилась с Объединенными Арабскими Эмиратами о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче. Новая министерская встреча участников соглашения вскоре будет назначена, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

По информации агентства, стороны договорились о компромиссном варианте для ОАЭ по базовым уровням добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении.

Изначально ОАЭ просили увеличить для себя это значение с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с, де-факто требуя права в одиночку нарастить поставки на 600 тысяч б/с. В итоге было согласовано увеличение до 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться с мая 2022 года, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.

Страны ОПЕК+ с начала июля не могли договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. С одной стороны, все были согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах и выразили готовность нарастить добычу на 2 млн б/с плавными темпами в августе — декабре. Разрешить союзникам не удавалось другую дилемму. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года. В то же время ОАЭ возражали, требуя пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении.

Сейчас для всех стран за исключением России и Саудовской Аравии такой базовой отсечкой выступает уровень добычи нефти в октябре 2018 года. В частности, ОАЭ были не согласны продлевать сделку еще на восемь месяцев в 2022 году по старым параметрам.