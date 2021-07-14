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Новини ООС: з початку доби поранено двох українських військовослужбовців

Новини ООС: з початку доби поранено двох українських військовослужбовців

Протягом 14 липня зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, які продовжують ігнорувати досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи домовленості.

Про це повідомляють у пресцентрі Міністерства оборони України.

Цієї доби відбулися обстріли біля таких населених пунктів, як-от: Луганське, Піски, Новогригорівка, Світлодарськ, Водяне, Красногорівка, Новоолександрівка і Старогнатівка. Російсько-окупаційні війська застосовували великокаліберні кулемети й міномети, стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети тощо.

Внаслідок обстрілів два українських військовослужбовці були поранені. Їм надали медичну допомогу й транспортували до медичного закладу. Стан одного з них важкий.

Варто зазначити, що українські захисники відкривали вогонь лише у відповідь.

На Луганщині зафіксували ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Міністерство оборони України

Треба сказати, що до операції Об’єднаних сил залучено й інші оборонні структури, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, службовці ДСНС України розмінували майже 9 гектарів території і ліквідували 113 вибухонебезпечних предметів.

14 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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