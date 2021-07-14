На Камчатке за сутки зафиксировали семь землетрясений

За сутки у берегов Камчатки зарегистрировали семь землетрясений. Об этом сообщает геофизическая служба РАН.

Так, два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,6 произошли у восточного побережья Камчатки. Позднее подземный толчок магнитудой 5,4 произошел в 162 километрах от Петропавловска-Камчатского. Потом были зафиксированы еще четыре подземных толчка магнитудой от 3,6 до 3,9 в акватории Тихого океана. Очаги находились на расстоянии 157 и 158 километров соответственно от Петропавловска-Камчатского.

Оперативные группы спасателей в настоящее время ведут осмотр социально значимых объектов и зданий в регионе.