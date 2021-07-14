Китайська державна пропаганда буде в українських ЗМІ та на телебаченні — Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення

Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках
Після перемоги над українською економікою та інфраструктурою представники КНР наполегливо намагаються захопити медіа-поле.
І оскільки в розумінні китайців незалежних медіа існувати не може, вони пішли до державної структури — аби здобути підтримку уряду України в ретрансляції китайської держпропаганди.
Як повідомляється на сайтах посольства КНР (https://bit.ly/36Eq3Fy) та Нацради (https://bit.ly/3xEqPi3), зустріч відбулася 13 липня 2021 року.
Нацрада України приділяє особливу увагу наступному факту — пряма мова:
“Всього за декілька годин до телефонної розмови між очільниками Китайської Народної Республіки та України Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським сторони пригадали досвід співробітництва у медійній сфері між Китаєм та Україною”.
Факту, який є виявом майже що культу особистості Зеленського.
Посол КНР та голова Нацради, Ольга Герасим’юк, говорили про співпрацю між Україною та комуністичною державою у сфері ЗМІ та культурних обмінів. Багато йшлося про “дружбу народів”.
Китайська агентура посилається на встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, а відтак оголошує намір посилювати присутність в українському медіа-полі.
“Щоб добре зрозуміти один одного, треба створити посилення співпраці між ЗМІ обох країн”, — йдеться в заяві посольства КНР.
Щодо заяв Нацкомісії, то я просто пропоную прочитати цитати:
“Під час зустрічі було зазначено, що контакти на рівні медійників слугують зміцненню обізнаності громадян у звершеннях, які стаються у житті країн”
“Також розмова йшла про розширення контактів і можливість подальшого розвитку співробітництва як між державними органами, так і на рівні державних і приватних медійних компаній”.
“Сторони обговорили можливі наступні кроки, серед яких знайомство китайських колег з інформаційними агентствами України, залучення до співробітництва регіональних і місцевих мовників, зокрема через платформу Media Change Ukraine”.
Фактично Нацкомісія підтверджує, що китайська комуністична пропаганда скоро буде присутньою не просто не рівні “Голосу України”, а, наприклад, на “Суспільному”, регіональних мовниках, — та приватних компаніях.
Певно скоро буде анонсовано токшоу з Наталкою Мосійчук про “Велику китайську дружбу”. Комуністи навіть шматок китайської стіни привезуть у студію.
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