Кейт Бекинсейл разоткровенничалась об утрате Гарри и Уильяма » Китайська державна пропаганда буде в українських ЗМІ та на телебаченні — Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках Після перемоги над українською економікою та інфраструктурою представники КНР наполегливо намагаються захопити медіа-поле. І оскільки в розумінні китайців незалежних медіа існувати не може, вони пішли до державної структури — аби здобути підтримку уряду України в ретрансляції китайської держпропаганди. Як повідомляється на сайтах посольства КНР ( https://bit.ly/36Eq3Fy ) та Нацради ( https://bit.ly/3xEqPi3 ), зустріч відбулася 13 липня 2021 року. Нацрада України приділяє особливу увагу наступному факту — пряма мова: “Всього за декілька годин до телефонної розмови між очільниками Китайської Народної Республіки та України Сі Цзіньпіном і Володимиром Зеленським сторони пригадали досвід співробітництва у медійній сфері між Китаєм та Україною”. Факту, який є виявом майже що культу особистості Зеленського. Посол КНР та голова Нацради, Ольга Герасим’юк, говорили про співпрацю між Україною та комуністичною державою у сфері ЗМІ та культурних обмінів. Багато йшлося про “дружбу народів”. Китайська агентура посилається на встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, а відтак оголошує намір посилювати присутність в українському медіа-полі. “Щоб добре зрозуміти один одного, треба створити посилення співпраці між ЗМІ обох країн”, — йдеться в заяві посольства КНР. Щодо заяв Нацкомісії, то я просто пропоную прочитати цитати: “Під час зустрічі було зазначено, що контакти на рівні медійників слугують зміцненню обізнаності громадян у звершеннях, які стаються у житті країн” “Також розмова йшла про розширення контактів і можливість подальшого розвитку співробітництва як між державними органами, так і на рівні державних і приватних медійних компаній”. “Сторони обговорили можливі наступні кроки, серед яких знайомство китайських колег з інформаційними агентствами України, залучення до співробітництва регіональних і місцевих мовників, зокрема через платформу Media Change Ukraine”. Фактично Нацкомісія підтверджує, що китайська комуністична пропаганда скоро буде присутньою не просто не рівні “Голосу України”, а, наприклад, на “Суспільному”, регіональних мовниках, — та приватних компаніях. Певно скоро буде анонсовано токшоу з Наталкою Мосійчук про “Велику китайську дружбу”. Комуністи навіть шматок китайської стіни привезуть у студію. Артур Харитонов