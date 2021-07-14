«Китай наш головний партнер в світі» — Зеленский відмінить візи в Украину для китайців та спростить для Китаю ведення бізнесу

13 липня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, Головою Китайської Народної Республіки. Очільники країн домовилися про розвиток стратегічного партнерства.

Про це повідомляють у пресцентрі Офісу президента, передає телеканал «Прямий».

Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін обговорили проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19. Президент України подякував Голові КНР за постачання антиковідних вакцин.

Ці вакцини врятували життя багатьом українцям. Володимир ЗеленськийПрезидент України

Очільники держав переконані, що спільна боротьба проти коронавірусу і партнерська співпраця втілюють дружбу між українським і китайським народами.

Китай — торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів. Володимир Зеленський Президент України

Ба більше, президент України відзначив збільшення товарообігу між країнами (удвічі), що свідчить про плідність їхньої співпраці.

Зеленський зазначив, що участь китайських інвесторів у проєктах з розвитку української інфраструктури відіграє важливу роль. Крім того, він підтвердив зацікавленість у збільшенні українського експорту до Китаю, а також у розширенні співпраці в переробленні української сільськогосподарської продукції.

Сі Цзіньпін високо оцінив президентський проєкт “Велике будівництво” і пообіцяв співпрацювати в цьому напрямі. Також очільники України й Китаю обговорили розширення торгівлі між країнами.

Крім того, Володимир Зеленський і Сі Цзіньпін домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.